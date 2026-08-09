Rescatan Dos Personas Privadas de la Libertad Durante Diferentes Cateos en Veracruz

Este sábado 8 de agosto en un operativo policiaco, se informó acerca de la detención de dos personas en distintos operativos realizados en Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, donde también se aseguró presunta droga, un vehículo y equipo de comunicación.

Una de las acciones efectuados por los elementos de seguridad, ocurrió sobre la carretera Tuxpan-Tampico, a la altura de Alto Lucero; La otra, durante un cateo en un inmueble del mismo municipio en la zona norte de la entidad.

Se indicó que por otra parte, los cuerpos de seguridad se movilizaron también en la zona de Cerro Azul, donde se dio un fuerte operativo coordinado, el cual permitió localizar y liberar a dos personas que presuntamente permanecían privadas de la libertad.

La autoridad competente informó que los ahora detenidos, así como los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, mientras continúan las investigaciones para intentar esclarecer este suceso.

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