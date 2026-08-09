Seguridad

Rescatan Dos Personas Privadas de la Libertad Durante Diferentes Cateos en Veracruz

Tras los cateos en diferentes puntos de la zona norte de Veracruz. Se dio a conocer que dos personas las cuales permanecían presuntamente privados de la libertad, fueron liberados.

Rescatan a dos personas presuntamente privadas de la libertad en VeracruzRescatan a dos personas presuntamente privadas de la libertad en Veracruz. Foto: SEMAR

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Operativos en Veracruz logran liberar a dos personas presuntamente privadas de la libertad. Se informó acerca de dos personas detenidos y variso objetos asegurados están bajo investigació.

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