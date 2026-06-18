Detienen a Maestra por Presunto Fraude y Abuso de Confianza en Saltillo

Autoridades detuvieron a una maestra señalada por presunto fraude y abuso de confianza en Saltillo.

Detienen a Maestra por Presunto Fraude y Abuso de Confianza en SaltilloFoto: Fiscalía General del Estado de Coahuila

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Impactante arresto en Saltillo: una maestra detenida por presunto fraude y abuso de confianza. ¿Qué llevó a esta situación? Descubre los detalles.

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