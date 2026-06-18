Detienen a Maestra por Presunto Fraude y Abuso de Confianza en Saltillo

Una maestra de Saltillo fue detenida por su probable responsabilidad en diversos casos de fraude y abuso de confianza. De acuerdo con la carpeta de investigación, Giselle "N" presuntamente se aprovechó de la amistad que mantenía con varias personas para solicitarles préstamos que nunca pagó, además de ofrecerles supuestos proyectos de inversión que no generaron los rendimientos prometidos.

Las investigaciones también señalan que, presuntamente, utilizaba prestanombres para tramitar créditos y financiamientos a nombre de terceros, quienes posteriormente recibían las obligaciones de pago. Asimismo, ofrecía presuntas oportunidades de negocio que, según las denuncias, nunca existieron.

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Tras las denuncias presentadas por las víctimas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes, lograron ubicar a la mujer y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra. Actualmente permanece detenida mientras continúa el proceso de investigación para determinar su situación jurídica.

Alertan por aumento de fraudes en financieras de Saltillo

Durante 2026, las denuncias por fraude en Saltillo se han concentrado en financieras y empresas dedicadas a la venta de vehículos. Autoridades investigan casos donde clientes entregaron anticipos sin recibir las unidades prometidas.

La Fiscalía General del Estado informó que una financiera acumuló más de 20 denuncias y podría haber afectado a más de 50 personas. Las investigaciones continúan para determinar el monto total del daño.

Así mismo, PROFECO logró recuperar más de 2.2 millones de pesos para consumidores afectados por irregularidades en la compra de automóviles.

Las autoridades exhortaron a la población a verificar la legalidad de las empresas antes de contratar sus servicios.