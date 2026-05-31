Docente es Detenida por Fraude en Veracruz; Presuntamente Vendía Plazas de la SEV Ficticias

Un docente fue detenida en el puerto de Veracruz tras ser señalada de fraude genérico al presuntamente vender plazas ficticias de la SEV y PEMEX.

Docente es Detenida por Fraude en Veracruz; Presuntamente Vendía Plazas de la SEV FicticiasFoto: FGE

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Docente detenida en Veracruz por vender plazas ficticias de SEV y PEMEX. Claudia 'N' enfrenta cargos de fraude por cobrar 200 mil pesos por puestos inexistentes.

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