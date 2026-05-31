Docente es Detenida por Fraude en Veracruz; Presuntamente Vendía Plazas de la SEV Ficticias

Durante la mañana del pasado sábado 30 de mayo, las autoridades dieron a conocer que se registró la localización, así como la detención en el puerto de Veracruz de una mujer de profesión docente por presuntos delitos cometidos en la zona sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con la información emitida, la mujer detenida habría sido identificada como Claudia "N", quien actualmente es señalada por el delito de fraude genérico luego de que elementos de la Policía Ministerial la ubicaran en el puerto de Veracruz.

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La mujer actualmente es investigada por presuntamente vender plazas ficticias, ofreciendo a sus víctimas la promesa de ingresar como docentes a la Secretaría de Educación del estado de Veracruz (SEV), así como obtener puestos en Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Según lo informado, la aprehensión de Claudia "N" se registró la mañana del pasado sábado 30 de mayo en el puerto de Veracruz; sin embargo, los hechos que se le imputan se habrían registrado en el año 2021 en Cosamaloapan, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

La docente solicitaba montos cercanos a los 200 mil pesos por plazas ficticias en Cosamaloapan

Presuntamente, la mujer hoy detenida, de profesión docente, se dedicaba a ofrecer plazas falsas, es decir, que realmente no tenían existencia, por montos cercanos a los 200 mil pesos mexicanos en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz.

Claudia "N", quien actualmente se encuentra detenida, será presentada ante el Juez de Control del XX Distrito Judicial, el cual cuenta con sede en el municipio de Acayucan, donde en las próximas horas se definirá cuál podría ser su situación jurídica por los delitos con los que presuntamente se le relacionan, ocurridos en el año 2021 al sur del estado.