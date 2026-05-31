Muere Motociclista Menor de Edad al ser Impactada por una Pipa en la Colonia Centro de Veracruz

Un fatal accidente se registró la madrugada de este domingo 31 de mayo en la avenida Ignacio Allende con esquina Esteban Morales en la colonia Centro de Veracruz, donde lamentablemente una joven perdió la vida y otra resultó con lesiones leves.

A decir de testigos, fue alrededor de las 4 de la mañana cuando una pareja de jóvenes viajaba a bordo de una motocicleta por dichas vialidades y presuntamente fueron impactados por una pipa de combustibles.

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Al sitio donde se registraron los hechos llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona y tomaron conocimiento de los hechos mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Se dio a conocer que ambos jóvenes son menores de edad de 17 años. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente para el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la autopsia de ley.

Choque deja cuatro vehículos afectados en colonia de Veracruz

Durante la mañana del pasado viernes 29 de mayo, se registró un choque en la avenida Flores Magón justo en la esquina con la calle Valencia de la colonia Zaragoza de la ciudad de Veracruz, por lo que autoridades y cuerpos de auxilio arribaron al lugar.

Presuntamente, el percance habría ocurrido por cruzar sin precaución; el vehículo que circulaba sobre Valencia fue impactado por una camioneta de redilas de color blanco que se desplazaba por la avenida que tenía preferencia.

Debido al impacto, la camioneta blanca se estrelló contra otros dos vehículos que se encontraban estacionados. A pesar de lo aparatoso del choque, no hubo reporte de personas que resultaran lesionadas.

Al lugar del accidente llegaron elementos de Tránsito Municipal y Bomberos de Veracruz para realizar el deslinde de responsabilidades y asegurar la zona. Debido al percance, la vialidad se vio reducida a un carril por un par de horas.