Muere Motociclista Menor de Edad al ser Impactada por una Pipa en la Colonia Centro de Veracruz

Una pareja de jóvenes circulaban en su motocicleta cuando presuntamente fueron impactados por una pipa que transportaba combustibles en la colonia centro de Veracruz.

Muere Motociclista Menor de Edad al ser Impactada por una Pipa en la Colonia Centro de VeracruzFoto: Archivo | N+

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Accidente fatal en Veracruz: un joven motociclista muere tras ser impactado por una pipa en la colonia Centro. Infórmate sobre lo ocurrido en este trágico evento.

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Muere Motociclista Menor de Edad Impactada por Pipa Veracruz