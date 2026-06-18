Conductor Atropella a Tres Personas en Puesto de Gorditas en Torreón

Un vehículo atropelló a tres personas que esperaban desayunar en un puesto de gorditas en la colonia Hogares Ferrocarrileros en Torreón.

Conductor Atropella a Tres Personas en Puesto de Gorditas en TorreónFoto: N+

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Un auto se estrella contra un puesto de gorditas en Torreón, dejando tres heridos. El conductor alega que un volantazo para evitar otra colisión causó el accidente. Más información aquí.

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