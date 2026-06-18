Conductor Atropella a Tres Personas en Puesto de Gorditas en Torreón

Tres personas resultaron lesionadas luego de ser atropelladas mientras esperaban sus gorditas para desayunar en un puesto ubicado sobre la calle Tulipanes, en la colonia Hogares Ferrocarrileros de Torreón. El vehículo involucrado perdió el control y terminó impactándose contra el establecimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Arrolla a Tres Personas que Almorzaban en Puesto de Gorditas en Torreón

De acuerdo con testigos, el conductor se distrajo al volante y eso provocó el accidente. Sin embargo, el automovilista declaró a las autoridades que, tras discutir con otro conductor, realizó un "volantazo", lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las tres personas lesionadas y posteriormente las trasladaron a un hospital para su valoración médica. El puesto de comida sufrió daños materiales, mientras que el vehículo también impactó una barda de un domicilio, donde dejó un boquete, además de dañar un automóvil estacionado y una bicicleta.

Conductor resulta lesionado tras perder el control de su vehículo en Piedras Negras

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un accidente automovilístico registrado la mañana de este 18 de junio sobre la prolongación Manuel Pérez Treviño en Piedras Negras, justo a espaldas del Hospital General de Zona No. 11 del IMSS.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado perdió el control de la unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad.

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Luego de perder el control, el vehículo se impactó contra el camellón central y posteriormente salió proyectado hacia un costado de la vialidad, donde terminó chocando contra una malla ciclónica.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien resultó lesionado y fue valorado en el sitio.