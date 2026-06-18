Conductor Atropella a Tres Personas en Puesto de Gorditas en Torreón
Un vehículo atropelló a tres personas que esperaban desayunar en un puesto de gorditas en la colonia Hogares Ferrocarrileros en Torreón.
Foto: N+
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Un auto se estrella contra un puesto de gorditas en Torreón, dejando tres heridos. El conductor alega que un volantazo para evitar otra colisión causó el accidente. Más información aquí.
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PorRedacción N+
Trespersonasresultaronlesionadas luego de ser atropelladas mientras esperaban sus gorditas para desayunar en un puesto ubicado sobre la calleTulipanes, en la coloniaHogaresFerrocarrileros de Torreón. El vehículo involucrado perdió el control y terminó impactándose contra el establecimiento.
De acuerdo con testigos, el conductor se distrajo al volante y eso provocó el accidente. Sin embargo, el automovilista declaró a las autoridades que, tras discutir con otro conductor, realizó un "volantazo", lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las tres personas lesionadas y posteriormente las trasladaron a un hospital para su valoración médica. El puesto de comida sufrió daños materiales, mientras que el vehículo también impactó una barda de un domicilio, donde dejó un boquete, además de dañar un automóvil estacionado y una bicicleta.
Conductor resulta lesionado tras perder el control de su vehículo en Piedras Negras
Una personalesionada y cuantiososdañosmateriales fue el saldo de un accidenteautomovilístico registrado la mañana de este 18 de junio sobre la prolongaciónManuelPérezTreviño en PiedrasNegras, justo a espaldas del Hospital General de Zona No. 11 del IMSS.
De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado perdió el control de la unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad.
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Luego de perder el control, el vehículo se impactó contra el camellón central y posteriormente salió proyectado hacia un costado de la vialidad, donde terminó chocando contra una malla ciclónica.
Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien resultó lesionado y fue valorado en el sitio.