Muere Trabajador tras Caerle una Tarima con Azulejos en la Ciudad de Puebla

La tarde de este jueves 6 de agosto se reportó un desafortunado incidente sobre la calle 23 Poniente en la ciudad de Puebla que dejó como saldo un trabajador sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba afuera de la caja seca de un tráiler cuando le cayó encima una tarima llena de azulejos, provocando su muerte de forma casi instantánea.

Muere trabajador tras caerle tarima con azulejos en la calle 23 Poniente de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este jueves cuando se reportó la muerte de un trabajador sobre la calle 23 Poniente en la ciudad de Puebla tras caerle una tarima con azulejos.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana acudieron al punto en la colonia Santa Cruz Los Ángeles y cerraron la circulación vehicular de la vialidad.

Se espera la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que realicen el levantamiento del cuerpo e inicien con las investigaciones correspondientes.

Caída de camioneta a barranco deja una muerta y tres lesionados en Zautla, Puebla

Este mismo jueves una joven de 18 años de edad murió y tres personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta se salió del camino y cayó a un barranco en la junta auxiliar de Chilapa de Vicente Guerrero, perteneciente al municipio poblano de Zautla.

De acuerdo con el peritaje, el accidente ocurrió en el cruce que forman las calles Vicente Suárez Ferrer y Lázaro Cárdenas, luego que quien conducía la unidad perdiera el control, presuntamente por falta de precaución.

La camioneta cayó al barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, por lo que quedó llantas arriba y con severos daños materiales, estimados en alrededor de 400 mil pesos.

Con información de N+

GMAZ