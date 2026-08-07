Accidentes

Muere Trabajador tras Caerle una Tarima con Azulejos en la Ciudad de Puebla

El hombre se encontraba bajando los paquetes de un tráiler sobre la calle 23 Poniente cuando ocurrió el accidente que le quitó la vida.

Muerto Trabajador Tarima Azulejos Calle 23 Poniente Colonia Santa Cruz Los Ángeles PueblaTrabajador Muere tras Ser Aplastado por una Tarima con Azulejos en la Ciudad de Puebla. Foto: Alberto Tejeda

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Un trabajador fallece en Puebla tras un accidente con una tarima de azulejos. Ocurrió en la colonia Santa Cruz Los Ángeles.

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