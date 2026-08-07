Internacional

Masajista de Maradona Revela Últimas Palabras de Leyenda Argentina: 'No Quiero Nada, Ya Está'

Maradona no se levantaba de la cama, no quería comer, no quería cambiarse y no quería higienizarse, dice Nicolás Taffarel, masajista de Diego Armando Maradona

Revelan Últimas Palabras de Maradona: 'No Quiero Nada, Ya Está', Contó su Masajista en JuicioImagen de Maradona con personas en la playa. Foto: Reuters

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El masajista de Maradona asegura que el exfutbolista empeoraba en su salud en sus últimas horas con vida, situación que “era desesperante”, porque sus "médicos no hacían nada por él"

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