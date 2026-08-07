Desaparecidos

Buscan a Ricardo Cabezas, Asesor Inmobiliario Desaparecido en Zapopan

Familiares de Ricardo Cabezas se manifestaron en Guadalajara para exigir su localización, ya que desapareció el 30 de julio en Zapopan, cuando fue a mostrar un inmueble a un supuesto cliente

Ricardo CebezasSe manifiestan amigos y familiares de Ricardo Cabezas para exigir su localización. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Familiares de Ricardo Cabezas, desaparecido en Zapopan, se manifiestan en Guadalajara. La última comunicación fue un mensaje de que estaba ocupado

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+