Buscan a Ricardo Cabezas, Asesor Inmobiliario Desaparecido en Zapopan

Amigos y familiares de Ricardo Cabezas, un asesor inmobiliario que desapareció cuando salió de su casa para dirigirse hacia un inmueble para mostrárselo a un supuesto cliente en la colonia El Batán, del municipio de Zapopan, se manifestaron en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron el 30 de julio. Lo que comenzó como una cita de trabajo, hoy se ha convertido en una investigación que sigue sin dar respuestas a su familia, que desde entonces ha llevado a cabo varias manifestaciones.

De acuerdo a la familia, el último mensaje que Ricardo dejó fue para decir que estaba ocupado, desde entonces, nadie ha vuelto a saber de él.

“El último mensaje ya no era él, eso fue el jueves y desde entonces no sabemos nada de él (...) Lo único que le pido es que aguante, que tenga mucha fuerza que lo estamos esperando”, manifestó Mirna Rocío Talavera, madre de Ricardo.

Autoridades descartan que se trate de un posible secuestro

Después de siete días de su desaparición, la Fiscalía de Jalisco informó que, a través de los datos recabados hasta el momento, la investigación descarta un posible secuestro.