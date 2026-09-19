Un grupo de personas decidió cerrar el paso vehicular sobre el Boulevard 5 de Mayo a la altura de la calle 14 Oriente en la ciudad de Puebla a manera de protesta, para exigir la búsqueda de Valentina, niña de seis años de edad reportada como desaparecida.

La movilización fue organizada por Lilian Estefanía, madre de la menor, quien en conjunto con familiares y amigos decidieron realizar la manifestación en dicha vialidad de la capital poblana.

De acuerdo con los manifestantes, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla no ha activado la Alerta Amber, por lo que exigen que esta medida sea activada en las actividades de búsqueda.

Lilian Estefanía señaló que el pasado 11 de septiembre la menor fue sustraída presuntamente por su padre, quien habría acudido a su domicilio en el municipio poblano de Cuautlancingo, sin tener la custodia.

“No ha habido alerta Amber, solamente me siguen dando largas. Me dicen que el proceso es largo pero mi hija está en un riesgo inminente debido a que no actuó solo”.

La madre está desesperada pues ha transcurrido más de una semana sin saber de la menor y porque en la Fiscalía de Violencia de Género solo le dan largas para la activación de la alerta.

Con información de N+

GMAZ