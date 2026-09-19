Desaparecidos

Se Manifiestan en la Ciudad de Puebla por Desaparición de Niña de Seis Años

Lilian Estefanía, madre de la menor de edad, encabezó la protesta para exigir la activación de la Alerta Amber para el caso de su hija

Manifestación Desaparición Valeria Niña Seis Años Boulevard 5 de Mayo Calle 14 Oriente PueblaMadre pide activación de Alerta Amber para buscar a su hija desaparecida. Foto: N+

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Protestan en Puebla por la desaparición de Valentina, niña de 6 años. Exigen activar la Alerta Amber. La madre denuncia inacción de la Fiscalía.

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