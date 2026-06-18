Vehículo se Impacta Contra Cafetería en Plaza Comercial de Piedras Negras

Un vehículo sin conductor se desplazó en reversa e impactó contra los ventanales de una cafetería en Piedras Negras.

Vehículo se Impacta Contra Cafetería en Plaza Comercial de Piedras NegrasFoto: N+

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Un auto sin conductor impacta cafetería en Piedras Negras. Daños materiales, pero sin heridos. ¿Cómo ocurrió este extraño accidente? Descúbrelo.

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