Vehículo se Impacta Contra Cafetería en Plaza Comercial de Piedras Negras

Un inusual accidente se registró la mañana de este jueves en una plaza comercial luego de que un vehículo que se encontraba estacionada se desplazara en reversa sin conductor y terminara impactándose contra uno de los ventanales de una cafetería en Piedras Negras.

El automóvil causó daños materiales de consideración al destrozar parte de la fachada de cristal del establecimiento, generando momentos de tensión entre los empleados que se encontraban en el interior.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento del percance, el personal apenas iniciaba la preparación de bebidas y otras actividades de apertura, por lo el estruendo provocado por el impacto, les ocasionó un gran susto.

Elementos de tránsito y vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el inmueble.

Hasta el momento se desconoce la identidad del propietaria de la unidad involucrada, así como las causas exactas que provocaron que el vehículo se desplazara sin conductor.

Dos automóviles chocan frente a tienda departamental en Torreón

Debido a la falta de precaución, dos vehículos colisionaron entre si, en el cruce de la calle Olivos y bulevar Independencia, frente a una tienda departamental en Torreón.

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De acuerdo con la información proporcionada por los peritos, el vehículo intentó rebasar por el costado derecho y al cambiar de carril, el segundo automóvil provocó que colisionaran.

Debido al impacto, las bolsas de un vehículo se activaron, los tripulantes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja debido a las lesiones que tuvieron.

Durante algunos minutos, se registró tráfico en la zona, que fue apoyado por elementos de Tránsito y Vialidad.