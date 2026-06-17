Hombre se Desvanece en Bulevar Independencia de Torreón

Un hombre identificado como Alfredo se desvaneció la mañana de este 17 de junio sobre el bulevar Independencia, en la colonia Los Ángeles de Torreón.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 horas. De acuerdo con el reporte, fue su compañero, Aaron, quien solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia al señalar que Alfredo se encontraba somnoliento y no respondía, aunque aclaró que no padecía ninguna enfermedad conocida.

Al lugar acudieron paramédicos para brindarle atención. Según los primeros reportes, el hombre presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada y descartar posibles complicaciones.

Muere adulto mayor tras desvanecerse al interior de bar en Torreón

El pasado 13 de junio, un hombre de 60 años perdió la vida luego de desvanecerse al interior de un restaurante-bar ubicado en el centro de Torreón, durante el 13 de junio. Personas que se encontraban en el establecimiento solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes al llegar confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes. La dependencia informó que será la necropsia de ley la que determine la causa del fallecimiento.