Hombre se Desvanece en Bulevar Independencia de Torreón

Un hombre se desvaneció sobre el bulevar Independencia durante la mañana de este miércoles en Torreón.

Hombre se Desvanece en Bulevar Independencia de TorreónFoto: N+

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