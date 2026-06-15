Muere Hombre al Desvanecerse en Bar de Torreón

Un hombre murió luego de desvanecerse al interior de un bar de Torreón.

Muere Hombre al Desvanecerse en Bar de TorreónFoto: N+

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Impactante suceso en Torreón: hombre de 60 años muere tras desvanecerse en un bar. Las causas aún se investigan. Conoce más detalles.

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