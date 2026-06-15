Muere Hombre al Desvanecerse en Bar de Torreón

Un hombre murió luego de desvanecerse al interior de un bar de Torreón.
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Impactante suceso en Torreón: hombre de 60 años muere tras desvanecerse en un bar. Las causas aún se investigan. Conoce más detalles.
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PorRedacción N+
Durante el 13 de junio un hombre de la tercera edad murió al interior de un restaurante-bar en la ciudad de Torreón. De acuerdo con los primeros informes, el adultomayor, identificado como Fernando Sánchez de 60 años, sedesvanecióy perdió la vida.
Personas que se encontraban en el interior, solicitaron la intervención de las autoridades de seguridad y rescate, hasta el cruce de la avenidaAldama y calleEugenioAguirreBenavides en el centro, cuerpos de emergencia se arribaron al lugar y confirmaron el deceso.
Será la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la necropsia de ley que determine las causas de muerte, lo que se presume se pudo tratar de causas naturales.
Muere hombre al desvanecerse en oficinas del INE en Piedras Negras
Un hombre identificado como Ervey Urista, de 57 años, falleció mientras realizaba un trámite en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) de PiedrasNegras. El hecho ocurrió cuando se encontraba en el interior de las instalaciones acompañado de su pareja.
De acuerdo con los reportes, la víctima se desvaneció repentinamente, lo que movilizó al personal del lugar para solicitar apoyo médico de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Tras las diligencias correspondientes, las autoridades determinaron que el fallecimiento se debió a causas naturales. Asimismo, descartaron cualquier indicio de violencia.