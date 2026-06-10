Un hombre identificado como Hervey Moyeda, de 53 años de edad, perdió la vida este miércoles 10 de junio mientras realizaba trámites en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Piedras Negras.

De acuerdo con los primeros reportes, el ciudadano se encontraba en espera de ser atendido cuando repentinamente se desvaneció, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindarle atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, minutos después fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Tras el incidente, las personas que se encontraban esperando su turno fueron desalojadas de las instalaciones y sus citas fueron reprogramadas para realizar los trámites correspondientes en una fecha posterior.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se espera que las investigaciones determinen las causas exactas del fallecimiento.

Vecinos auxilian a hombre que convulsionaba en Saltillo; muere al llegar al hospital

Un hombre de 32 años falleció la noche de este 8 de junio al momento de ser ingresado al Hospital Universitario de Saltillo. Personal médico confirmó que Jonathan Jesús "N" ya no contaba con signos vitales durante su valoración.

De acuerdo con los reportes, el hombre fue encontrado convulsionado al interior de su domicilio en la colonia Provivienda, luego de que vecinos escucharan un fuerte golpe y acudieran a auxiliarlo.

Noticia relacionada: Muere Hombre tras Convulsionarse en su Casa en Saltillo

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al hospital; sin embargo, perdió la vida antes de recibir atención personalizada. La Fiscalía General del Estado inició con las investigaciones para determinar con precisión las causas del fallecimiento.