Muere Hombre Haciendo Trámite en INE de Coahuila

Un hombre murió mientras realizaba trámites al interior de las oficinas del INE en Piedras Negras.

Muere Hombre Haciendo Trámite en INE de CoahuilaFoto: N+

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Tragedia en el INE de Piedras Negras: Hervey Moyeda, de 53 años, fallece mientras esperaba ser atendido. Las autoridades investigan las causas del deceso.

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