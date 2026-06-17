Adulto Mayor de 75 Años Cae de Más de Tres Metros Mientras Trabajaba en su Casa en Saltillo

Un hombre de 75 años permanece en estado delicado tras caer más de tres metros de altura mientras realizaba trabajos en su casa, ubicada en la zona centro de Saltillo.

Adulto Mayor de 75 Años Cae de Más de Tres Metros Mientras Trabajaba en su Casa en SaltilloFoto: N+

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Impactante caída de un adulto mayor de 75 años en Saltillo mientras trabajaba en su casa. Ahora está en estado delicado. Conoce los detalles de este accidente.

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Adulto mayor de 75 años sufre grave caída en Saltillo