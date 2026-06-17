Adulto Mayor de 75 Años Cae de Más de Tres Metros Mientras Trabajaba en su Casa en Saltillo
Un hombre de 75 años permanece en estado delicado tras caer más de tres metros de altura mientras realizaba trabajos en su casa, ubicada en la zona centro de Saltillo.
Foto: N+
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Impactante caída de un adulto mayor de 75 años en Saltillo mientras trabajaba en su casa. Ahora está en estado delicado. Conoce los detalles de este accidente.
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PorRedacción N+
Durante la mañana de este 16 de junio, un hombrede la tercera edad sufrió un accidente y resultógravementelesionado luego de caer más de tres metros de altura mientras realizaba trabajos en su domicilio, ubicado en la zonacentrodeSaltillo.
El hecho ocurrió en una casa situada entre las callesAlessioRobles e IgnacioAllende, donde Juan de Dios "N", de 75 años,trabajaba sobre una estructura metálica cuando perdió el equilibrio y cayó al pavimento.
Luego del reporte al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, le brindaron atención prehospitalaria, lo inmovilizaron y lo trasladaron al ISSSTE, donde permanece internado en estado de salud delicado.
Trabajador cae de andamio en construcción de Torreón
El pasado 21 de mayo, un trabajador de la construcción resultó lesionado tras sufrir una caída mientras realizaba labores en una obra ubicada sobre el bulevarCentenario en Torreón.
El incidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron para brindarle atención médica y posteriormente trasladarlo a un hospital