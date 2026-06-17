Adulto Mayor de 75 Años Cae de Más de Tres Metros Mientras Trabajaba en su Casa en Saltillo

Durante la mañana de este 16 de junio, un hombre de la tercera edad sufrió un accidente y resultó gravemente lesionado luego de caer más de tres metros de altura mientras realizaba trabajos en su domicilio, ubicado en la zona centro de Saltillo.

El hecho ocurrió en una casa situada entre las calles Alessio Robles e Ignacio Allende, donde Juan de Dios "N", de 75 años, trabajaba sobre una estructura metálica cuando perdió el equilibrio y cayó al pavimento.

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Luego del reporte al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, le brindaron atención prehospitalaria, lo inmovilizaron y lo trasladaron al ISSSTE, donde permanece internado en estado de salud delicado.

Trabajador cae de andamio en construcción de Torreón

El pasado 21 de mayo, un trabajador de la construcción resultó lesionado tras sufrir una caída mientras realizaba labores en una obra ubicada sobre el bulevar Centenario en Torreón.

El incidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron para brindarle atención médica y posteriormente trasladarlo a un hospital

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De acuerdo con los reportes, el hombre cayó desde varios metros de altura, lo que le ocasionó diversas lesiones, principalmente en el rostro.