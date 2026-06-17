Muere Bebé Durante Parto en Saltillo; Madre Desconocía su Embarazo

Una bebé murió luego de un parto en caso en la colonia Misión Cerritos en Saltillo.

Muere Bebé Durante Parto en Saltillo; Madre Desconocía su EmbarazoFoto: N+

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Impactante: una joven de 18 años en Saltillo da a luz sin saber que estaba embarazada. El bebé no sobrevivió. La Fiscalía investiga.

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