Muere Bebé Durante Parto en Saltillo; Madre Desconocía su Embarazo

Una bebé murió luego de que una joven de 18 años diera a luz de manera inesperada en una casa de la colonia Misión Cerritos en Saltillo.

La madre, quien desconocía que estaba embarazada, comenzó a sentirse mal durante la madruga y entró en labor de parto dentro del baño de su domicilio, donde ocurrió el nacimiento.

Luego de los hechos, la joven fue trasladada al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado inició con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Paramédicos atienden parto de emergencia en Frontera, Coahuila

El 10 de junio, una mujer embarazada dio a luz antes de llegar al hospital mientras era trasladada en automóvil por el municipio de Frontera. La madre se dirigía a recibir atención médica cuando comenzó el trabajo de parto, por lo que fue necesario solicitar apoyo de los servicios de emergencia.

Noticia relacionada: Mujer da a Luz Dentro de Automóvil en Frontera, Coahuila

Paramédicos interceptaron el vehículo y asistieron el nacimiento de un bebé varón dentro de la unidad particular. Tras brindar atención tanto al recién nacido como a la madre, ambos fueron trasladados a una clínica para su valoración médica, donde fueron reportados en condición estable y fuera de peligro.