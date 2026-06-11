Mujer da a Luz Dentro de Automóvil en Frontera, Coahuila

Una mujer dio a luz en el asiento de un automóvil cuando se dirigía al hospital en Frontera, Coahuila.

Mujer da a Luz Dentro de Automóvil en Frontera, CoahuilaFoto Ilustrativa: N+

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Increíble parto en Frontera, Coahuila: Sandra Leticia dio a luz en un auto camino al hospital. Madre e hijo están estables tras la rápida intervención de paramédicos.

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