Mujer da a Luz Dentro de Automóvil en Frontera, Coahuila

Una mujer embarazada no logró llegar al hospital y dio a luz en el asiento de un automóvil. Los hechos se registraron a la altura de la colonia Diana Laura, en el municipio de Frontera, Coahuila, donde Sandra Leticia de Luna Rocha, de 34 años, viajaba desde San Buenaventura con rumbo a un hospital para recibir atención médica.

La mujer cursaba un embarazo de 41 semanas y, durante el trayecto, comenzó con labor de parto tras romper fuente.

Luego de recibir el reporte de auxilio, los paramédicos Jacinto Cruz y Luis Patoni interceptaron el vehículo a bordo de la ambulancia 5109. Al percatarse de que el nacimiento era inminente, improvisaron una sala de parto dentro del automóvil para recibir a un bebé varón.

Tras estabilizar al recién nacido y envolverlo en una manta térmica, los técnicos en urgencias médicas iniciaron el traslado hacia el hospital.

Durante el trayecto, la situación se complicó con la expulsión de la placenta, procedimiento que fue atendido por los socorristas a bordo de la unidad para evitar mayores riesgos para la madre.

Finalmente, la mujer y su hijo fueron ingresados de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde médicos especialistas reportaron a ambos en condición estable y fuera de peligro.

Joven de 26 años da a luz a mellizos en automóvil en Torreón

Una joven de 26 años dio a luz a uno de sus mellizos cuando era trasladada a recibir atención médica la mañana del 20 de abril en Torreón. La mujer, que contaba con 34 semanas de embarazo, entró en labor de parto de manera repentina y no alcanzó a llegar al hospital, por lo que el primer bebé nació dentro del vehículo en el que era auxiliada por sus familiares.

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Tras solicitar apoyo al sistema de emergencias, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención y trasladarla al Hospital General. Minutos después, ya bajo supervisión médica, nació el segundo bebé. Autoridades informaron que tanto la madre como los recién nacidos no tuvieron complicaciones de salud.