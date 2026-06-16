Detienen a Pareja por Agredir y Amenazar con Machete a Policías en Torreón

Una pareja fue detenida luego de amenazar a elementos del Grupo de Reacción Torreón. De acuerdo con el reporte oficial, al notar la presencia policial, la pareja reaccionó con agresiones verbales, lanzando insultos y palabras altisonantes contra los uniformados.

La situación escaló cuando la mujer intentó agredir físicamente a los oficiales. En ese momento, Juan "N" sacó un machete y amenazó a los agentes. Los elementos lograron neutralizarlo y detenerlo.

Luego de la captura, las autoridades realizaron un cruce de información y ubicaron a Juan Manuel "N" como probable responsable de un robo registrado el jueves 11 de junio en un domicilio de la colonia Rincón La Merced.

Juan Manuel "N" y Ana Patricia "N" quedaron a disposición del agente investigador del Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación legal.

Vinculan a hombre por agredir a policías y maltrato animal en Piedras Negras

Un hombre fue vinculado a proceso en Piedras Negras tras ser señalado por su presunta participación en actos de maltrato animal y agresiones contra elementos de la Policía Municipal en hechos ocurridos en la colonia Acoros.

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De acuerdo con las autoridades, el imputado, identificado como José Daniel “N”, habría causado daños en propiedades de la zona y presuntamente provocó la muerte de un perro. Al acudir al lugar para atender el reporte, policías municipales fueron agredidos con ladrillos, resultando lesionados dos elementos durante la intervención.

Tras su detención, el caso fue presentado ante un juez de control, quien determinó vincularlo a proceso por los delitos de lesiones y maltrato animal. Además, una asociación protectora de animales presentó una denuncia formal que fue integrada a la investigación.