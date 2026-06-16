Detienen a Pareja por Agredir y Amenazar con Machete a Policías en Torreón

Una pareja fue detenida luego de agredir y amenazar con un machete a elementos del Grupo de Reacción Torreón.

Detienen a Pareja por Agredir y Amenazar con Machete a Policías en TorreónFoto: GRT

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Pareja detenida en Torreón tras amenazar con machete a policías. Juan Manuel 'N' vinculado a robo previo. ¿Qué sigue para ellos?

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