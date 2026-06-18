Muere Hombre Ahogado al Caer a Canal de Riego en La Laguna

Un hombre murió al caer a un canal de riego en el municipio de Francisco I. Madero.

Muere Hombre Ahogado al Caer a Canal de Riego en La LagunaFoto: N+

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Tragedia en La Laguna: un hombre de 59 años muere ahogado al caer en un canal de riego en Francisco I. Madero. Las autoridades investigan el incidente.

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