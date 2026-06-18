Un hombre murió ahogado la tarde de este miércoles 17 de junio en el canal de riego que pasa por el ejido Porvenir en el municipio de Francisco I. Madero.

De acuerdo a las autoridades, el hombre iba caminando junto al canal cuando se cayó. El ahora occiso fue identificado como Celso de 59 años, quien al ser valorado por los servicios de emergencia se detectó que ya no contaba con signos vitales.

Así mismo se procedió a la realización de RCP sin respuesta alguna. Al lugar arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para iniciar con las investigaciones correspondientes.

El cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Muere hombre de la tercera edad al ser arrastrado por la corriente en Piedras Negras

Un hombre de 72 años perdió la vida durante la madrugada del 15 de junio, luego de ser arrastrado por la fuerte corriente generada por las lluvias en la colonia Vista Hermosa en Piedras Negras. De acuerdo con los reportes, la víctima intentó salir de su domicilio con apoyo de un andador, pero fue sorprendida por el agua.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmaron el fallecimiento de José Ángel en el lugar. Posteriormente, personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.