Joven Resulta Lesionado al Caer de Monopatín en Carretera Torreón-San Pedro; No Portaba Casco

La mañana de este 17 de junio, un joven de 21 años sufrió un accidente a bordo de su monopatín y se descalabró al caer en el pavimento a la altura del ejido La Concha en la nueva carretera Torreón-San Pedro.

El joven fue identificado como Carlos López, quien iba a bordo de su vehículo eléctrico pero sin usar casco de seguridad, a pesar de que las autoridades ya exigen a los usuarios de estos vehículos portar con las medidas de prevención correspondientes.

Un paramédico que transitaba por el lugar se detuvo para brindar primeros auxilios a Carlos, mientras llegaban los servicios de emergencia quienes finalmente atendieron al joven y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Fueron los elementos de la Policía Municipal los que se hicieron cargo de tomar conocimiento del accidente ya que el joven es sospechoso de algunos delitos en los ejidos de esa zona.

Adulta mayor pierde el control y cae de motobici en Torreón

Una mujer de la tercera edad sufrió diversas lesiones luego de caer de su motobici mientras circulaba por la colonia Ciudad Nazas, en Torreón. De acuerdo con los reportes, la conductora perdió el control de la unidad tras resbalar en un charco, lo que ocasionó que terminara sobre el pavimento.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria debido a las molestias que presentaba en las piernas. Aunque fue valorada por los socorristas, la mujer decidió no ser trasladada a un hospital y posteriormente fue llevada a su domicilio.