Joven Resulta Lesionado al Caer de Monopatín en Carretera Torreón-San Pedro; No Portaba Casco

Un joven de 21 años resultó lesionado al caer de su monopatín en la carretera Torreón-San Pedro, se informó que no portaba casco de seguridad al momento del accidente.

Joven Resulta Lesionado al Caer de Monopatín en Carretera Torreón-San Pedro; No Portaba CascoFoto: N+

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Impactante accidente en carretera Torreón-San Pedro: joven de 21 años cae de su monopatín sin casco y resulta lesionado. Descubre más sobre este incidente.

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