Decomisan Pipa con Más de 30 Mil Litros de Huachicol en Carretera Saltillo-Torreón

Autroridades decomisaron una pipa cargada con más de 30 mil litros de huachicol en la carretera Saltillo-Torreón.

Decomisan Pipa con Más de 30 Mil Litros de Huachicol en Carretera Saltillo-TorreónFoto: N+

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Impactante decomiso: más de 30 mil litros de huachicol incautados en la carretera Saltillo-Torreón. Descubre los detalles de esta operación cerca de General Cepeda.

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