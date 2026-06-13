Decomisan Pipa con Más de 30 Mil Litros de Huachicol en Carretera Saltillo-Torreón
Autroridades decomisaron una pipa cargada con más de 30 mil litros de huachicol en la carretera Saltillo-Torreón.
Foto: N+
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Impactante decomiso: más de 30 mil litros de huachicol incautados en la carretera Saltillo-Torreón. Descubre los detalles de esta operación cerca de General Cepeda.
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PorRedacción N+
Una pipa cargada con más de 30 mil litros de huachicol fue decomisada este viernes 12 de junio sobre la carretera Saltillo-Torreón.
La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Saltillo luego de su aseguramiento cerca del ejidoElMimbre del municipio de GeneralCepeda.
Trascendió que en la cabina de la unidad, se encontraron documentos falsos, además de una inscripción con la leyenda "transportes ruso" y el nombre del propietario.
La pipa y el combustible extraído ilegalmente fueron consignados al Ministerio Público Federal.
Aseguran pipa con combustible en la carretera Saltillo-Torreón
Una situación similar ocurrió el 3 de junio cuando elementos de la Policía Estatal aseguraron una pipa que transportaba combustible durante un operativo realizado sobre la carreteraSaltillo-Torreón,. La intervención ocurrió a la altura de la comunidaddeSanRafaeldelosMilagros, donde los agentes marcaron el alto al conductor para una revisión.
Durante la inspección, las autoridades detectaron que no se contaba con la documentación necesaria para comprobar la procedencia legal del hidrocarburo, por lo que la unidad y su carga fueron aseguradas. Posteriormente, ambos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República.