Decomisan Pipa con Más de 30 Mil Litros de Huachicol en Carretera Saltillo-Torreón

Una pipa cargada con más de 30 mil litros de huachicol fue decomisada este viernes 12 de junio sobre la carretera Saltillo-Torreón.

La unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Saltillo luego de su aseguramiento cerca del ejido El Mimbre del municipio de General Cepeda.

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Trascendió que en la cabina de la unidad, se encontraron documentos falsos, además de una inscripción con la leyenda "transportes ruso" y el nombre del propietario.

La pipa y el combustible extraído ilegalmente fueron consignados al Ministerio Público Federal.

Aseguran pipa con combustible en la carretera Saltillo-Torreón

Una situación similar ocurrió el 3 de junio cuando elementos de la Policía Estatal aseguraron una pipa que transportaba combustible durante un operativo realizado sobre la carretera Saltillo-Torreón,. La intervención ocurrió a la altura de la comunidad de San Rafael de los Milagros, donde los agentes marcaron el alto al conductor para una revisión.

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Durante la inspección, las autoridades detectaron que no se contaba con la documentación necesaria para comprobar la procedencia legal del hidrocarburo, por lo que la unidad y su carga fueron aseguradas. Posteriormente, ambos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República.