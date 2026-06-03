Aseguran Pipa con 55 Mil Litros de Combustible en Carretera Saltillo-Torreón

Elementos de la Policía Estatal aseguraron una pipa que transportaba combustible. Según los reportes, el aseguramiento se realizó en la carretera Saltillo–Torreón, a la altura de la comunidad de San Rafael de los Milagros, cuando los elementos observaron que la unidad circulaba realizando maniobras irregulares, por lo que decidieron marcarle el alto para efectuar una inspección preventiva.

Al detener al chofer y realizar una revisión, los oficiales se percataron de que no contaba con la documentación necesaria para acreditar la procedencia legal del hidrocarburo que transportaba, situación que levantó sospechas sobre la carga.

Por ese motivo, la unidad y el combustible fueron asegurados y trasladados para su resguardo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a la investigación correspondiente para determinar el origen del combustible y deslindar responsabilidades.

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Días antes de este aseguramiento, otra pipa cargada con combustible protagonizó un accidente en Monclova, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y el cierre temporal de una importante vialidad.

Volcadura de pipa cargada con combustible

Juan Ángel Niño Miranda, de 35 años, protagonizó la volcadura de una pipa cargada con combustible cuando circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la Curva del Diablo.

Fue rescatado por socorristas del GRUM y trasladado a un hospital debido a las lesiones que sufrió. Elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía Estatal y Municipal implementaron un operativo y cerraron temporalmente la vialidad para evitar riesgos.