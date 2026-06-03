Aseguran Pipa con 55 Mil Litros de Combustible en Carretera Saltillo-Torreón

Elementos de la Policía Estatal lograron el aseguramiento de una pipa de combustible en la carretera Saltillo–Torreón

Elementos de la Policía Estatal lograron el aseguramiento de una pipa de combustible en la carretera Saltillo–TorreónFoto: N+

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Maniobras sospechosas en Saltillo-Torreón llevan al aseguramiento de una pipa con 55 mil litros de combustible.

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Aseguran Pipa con 55 Mil Litros de Combustible en Coahuila