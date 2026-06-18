Detienen a Presunto Responsable de Robar Casas Afectadas por Inundaciones en Piedras Negras

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) lograron la detención de un hombre identificado como Rodolfo “N”, quien enfrenta cargos por el delito de violencia contra miembros de instituciones de seguridad pública.

Además, el detenido ha sido señalado como presunto responsable de robos cometidos en casas ubicadas en sectores que han sido afectados por las recientes inundaciones, registradas en Piedras Negras. Situación que es investigada por las autoridades correspondientes.

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Tras su captura, Rodolfo “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que en las próximas horas tomará su declaración para integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica.

Así mismo, se espera que el imputado sea judicializado en las próximas horas para un juez defina las medidas legales correspondientes conforme avance las investigaciones.

Lluvias obligan a 165 alumnos de Piedras Negras a tomar clases en línea por planteles inundados

Dos planteles educativos de la colonia Burócratas en Piedras Negras, una escuela primaria y un jardín de niños, mantienen suspendidas las actividades presenciales y continúan impartiendo clases en línea debido a la importante acumulación de agua registrada en sus instalaciones tras las recientes lluvias.

Debido a que la colonia Burócratas no forma parte de los sectores catalogados como zona de emergencia, las labores de apoyo podrían tardar más de lo esperado, ya que las autoridades se encuentran atendiendo primero los puntos con mayores afectaciones en la ciudad.

Una vez que que se realicen los trabajos de desasolve y retiro del agua acumulada, los planteles deberán someterse a acciones de fumigación y saneamiento para prevenir riesgos a la salud de los alumnos.

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En total, son 165 estudiantes que actualmente reciben clases de manera virtual mientras se restablecen las condiciones adecuadas para regresar a las aulas.

Autoridades educativas señalaron que el retorno a las actividades presenciales dependerá de que los espacios sean completamente seguros y se descarte cualquier riesgo sanitario para la comunidad escolar.