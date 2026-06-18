Detienen a Presunto Responsable de Robar Casas Afectadas por Inundaciones en Piedras Negras

Elementos de la FGE detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de robar casas que fueron afectadas por las inundaciones en Piedras Negras.

Detienen a Presunto Responsable de Robar Casas Afectadas por Inundaciones en Piedras NegrasFoto: N+

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Detienen a Rodolfo 'N' por presunto robo en casas afectadas por inundaciones en Piedras Negras. Las autoridades investigan mientras el acusado espera su declaración ante el Ministerio Público.

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