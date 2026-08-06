Seguridad

Presunto Asalto Deja Dos Heridos con Arma Blanca en la Colonia Altamira en Monterrey

Dos personas resultaron heridas con arma blanca tras un presunto asalto registrado en la colonia Altamira, al sur de Monterrey.

Presunto asalto deja dos personas heridas con arma blanca en MonterreyDos lesionados tras violento asalto en la colonia Altamira.Foto: N+

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Dos personas fueron atacadas con un arma blanca durante un presunto asalto ocurrido en la colonia Altamira, en Monterrey.

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