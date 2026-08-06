Presunto Asalto Deja Dos Heridos con Arma Blanca en la Colonia Altamira en Monterrey

Dos personas resultaron lesionadas con heridas provocadas por un arma blanca tras registrarse un presunto asalto la mañana de este jueves 6 de agosto en calles de la colonia Altamira, al sur del municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho generó una rápida movilización de elementos de Fuerza Civil y de cuerpos de auxilio, luego de que se reportara la presencia de dos víctimas heridas, una de ellas con lesiones de consideración.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Enrique H. Herrera y Bernardo Reyes, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre dos personas que habían sido agredidas durante un supuesto robo con violencia. De acuerdo con una fuente, las víctimas fueron interceptadas por presuntos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los sujetos habrían intentado despojarlas de sus pertenencias y, presuntamente, al oponer resistencia fueron atacadas con un arma blanca.

Tras la agresión, los responsables habrían escapado del lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que se implementó un operativo en la zona para recabar información e intentar localizar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos ni han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los dos lesionados. Después de estabilizarlos, ambos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada. De acuerdo con la información disponible, una de las víctimas presentaba heridas de gravedad, principalmente en la zona del abdomen, por lo que su estado de salud fue considerado delicado al momento de su traslado. La segunda persona también sufrió lesiones por arma blanca, aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre la gravedad de sus heridas.

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Autoridades investigan los hechos

Elementos de Fuerza Civil permanecieron en el lugar de la agresión para asegurar el área y comenzar con las primeras investigaciones. Los agentes recabaron indicios y entrevistaron a posibles testigos con el propósito de esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del presunto asalto e identificar a los responsables.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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