Menor es Golpeada por su Novio de 19 Años en Torreón

Una menor de edad fue auxiliada por autoridades luego de ser golpeada por su novio de 19 años, con quien vivía en la colonia División del Norte en Torreón y quien presuntamente la sometía a continuos maltratos.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:30 horas de este 6 de agosto, cuando una llamada al 911 alertó sobre una joven agredida en el cruce de la calles Esmeralda y Napo en la colonia Merced II.

De manera inmediata arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Coahuila y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas le brindaron atención en el lugar. Se informó que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida y no requirió traslado hospitalario.

Hombre sufre heridas con arma blanca durante discusión con su pareja en Torreón

El pasado 14 de julio, un hombre de 31 años fue hospitalizado tras sufrir heridas provocadas con un arma blanca