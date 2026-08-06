Seguridad

Menor es Golpeada por su Novio de 19 Años en Torreón

Autoridades auxiliaron a una mujer que presuntamente fue golpeada por su novio de 19 años en la colonia División del Norte.

Menor es Golpeada por su Novio de 19 Años en Torreón; Denuncian Presuntos MaltratosParamédicos de la Cruz Roja atendieron a una menor que fue presuntamente golpeada por su novio de 19 años. Foto: N+

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Menor es golpeada por su novio de 19 años en Torreón. Autoridades intervienen tras denuncia de maltratos en la colonia División del Norte.

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