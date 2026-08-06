Hombre le Dispara a su Expareja en Ejido Allende en Torreón

La mañana del pasado lunes, un hombre acudió a la casa de su expareja en el ejido Allende en Torreón y le disparó con un arma de fuego, causándole una herida en el abdomen que la mantiene internada en el hospital en un estado delicado de salud.

El hombre agresor, fue identificado como Gustavo "N" quien luego de comenzar una discusión con Dulce "N" de 34 años, sacó un arma de fuego y le disparó.

Paramédicos de Cruz Roja, trasladaron a la mujer a la clínica 66 del Seguro Social.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación y activó los protocolos especializados para la investigación de un intento de feminicidio. Las autoridades por el momento realizan las indagatorias correspondientes para dar con el paradero del presunto responsable.

Detienen a estadounidense por presuntamente matar a la familia de su expareja en Saltillo

Un ataque armado registrado en una casa de la colonia Espinoza Mireles en Saltillo, dejó como saldo tres personas sin vida y una mujer lesionada. De acuerdo con las investigaciones, Chad "N", de 35 años, llegó al negocio de la familia de su expareja y, tras una discusión, disparó contra ella y sus familiares. Las víctimas fueron identificadas como Ana Laura, de 44 años; Laura Mora, de 23; y Emmanuel Gómez, de 44 años.

Después de la agresión, el presunto responsable se llevó a su hijo de tres años y huyó con dirección a la frontera. Horas más tarde, un familiar llegó al domicilio, encontró a la mujer herida y dio aviso a las autoridades, mientras que corporaciones de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo para localizar al sospechoso.

La Fiscalía General del Estado informó que Chad "N" fue detenido en Piedras Negras cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Texas. El menor quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Posteriormente, la Fiscalía dio a conocer que un juez de control libró una orden de aprehensión en contra de Chad "N" por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio calificado, dentro de la causa penal 547/2026-JEVF. La autoridad indicó que sería trasladado a Saltillo.