Seguridad

Hombre le Dispara a su Expareja en Ejido Allende en Torreón

Un hombre acudió a la casa de su expareja y le disparó con un arma de fuego en Torreón.

Hombre le Dispara a su Expareja en Ejido Allende en TorreónFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre acudió a la casa de su expareja y le disparó en el abdomen, la mujer se encuentra grave en el hospital.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+