Cae Banda Acusada de Robar y Atacar a Adulta Mayor en Apodaca; Hay Cuatro Detenidos

Las autoridades de Nuevo León informaron la captura de cuatro personas presuntamente involucradas en un robo con violencia cometido durante el pasado mes de junio contra una adulta mayor en el municipio de Apodaca.

Los detenidos fueron identificados como Luis Fernando N., Juan N., Joaquín N. y Diana N., quienes fueron ubicados tras el cumplimiento de diversas órdenes de aprehensión y un cateo realizado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Las acciones policiales se llevaron a cabo sobre la calle Boulevard Natura, en la colonia Ciudad Natura, en Apodaca, como parte de las investigaciones derivadas del asalto ocurrido en un domicilio de la zona de Agua Fría.

De acuerdo con las autoridades, los ahora detenidos son señalados como los probables responsables de ingresar de manera violenta a la vivienda de una adulta mayor, a quien presuntamente agredieron, provocándole quemaduras, para posteriormente despojarla de aproximadamente 350 mil pesos en efectivo.

Durante el operativo también fueron asegurados diversos indicios, entre ellos un arma de fuego corta abastecida con su cargador y cartuchos útiles, además de dosis de presunta marihuana y cristal, así como básculas electrónicas digitales utilizadas presuntamente para la distribución de narcóticos.

Investigan otros delitos de misma banda

Las autoridades indicaron que la investigación continúa, ya que no se descarta que los cuatro detenidos estén relacionados con otros hechos delictivos registrados en el área metropolitana.

Los presuntos responsables quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer por completo el caso y establecer si existen más personas involucradas en este robo con violencia que dejó a la víctima lesionada y con una importante pérdida económica.