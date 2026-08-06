Seguridad

Cae Banda Acusada de Robar y Atacar a Adulta Mayor en Apodaca; Hay Cuatro Detenidos

Cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada al robo con violencia fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Detienen a 4 personas por robo en ApodacaDetienen a 4 personas por robo en Apodaca. Foto: Fiscalía de NL

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