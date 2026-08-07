Seguridad

Humberto Zerón Martínez Renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

A través de un comunicado se informó la renuncia de Humberto Zerón Martínez, subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social en Sinaloa.

Humberto Zerón Martínez Renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de SinaloaHumberto Zerón Martínez Renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Foto: Secretaría de las Mujeres Sinaloa

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Humberto Zerón Martínez renuncia a la Subsecretaría de Seguridad Pública en Sinaloa.

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