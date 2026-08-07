Humberto Zerón Martínez Renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

El general Humberto Zerón Martínez dejó este jueves el cargo como subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de Sinaloa, tras permanecer un año y siete meses al frente de la dependencia estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el mando militar dejará la dependencia estatal para reincorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Secretaría de Seguridad Pública confirma la salida de Humberto Zerón

A través de un comunicado, la dependencia confirmó que la decisión responde a su regreso a las filas de la institución militar, tras concluir su etapa dentro de la administración estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reconoció el trabajo realizado por Humberto Zerón Martínez durante un año y siete meses, y le deseó éxito en los nuevos retos que asumirá tras su reincorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Zerón Martínez asumió la Subsecretaría el 31 de diciembre de 2024, cuando sustituyó en el cargo a Leoncio Pedro García Alatorre.

Hasta el momento, la autoridad estatal no ha informado quién ocupará la Subsecretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.