Premio Mayor de la Lotería Nacional Cae en Tampico; Este Fue el Número Ganador

Este martes 28 de julio se llevó a cabo el Sorteo Mayor No. 4022 de la Lotería Nacional, una edición conmemorativa por el 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

El sorteo se realizó en punto de las 20:00 horas en el auditorio de la Lotería Nacional y contó con un Premio Mayor garantizado de 21 millones de pesos, dividido en tres series.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio del Sorteo Mayor 4022 Lotería Nacional?

Número Ganador de la Lotería Nacional se Vendió en Tampico, Tamaulipas

El número ganador del Premio Mayor fue el 05412. De acuerdo con la Lotería Nacional, la serie número 1 fue distribuida para su venta en Tampico, Tamaulipas; la serie número 2 se remitió a Aguascalientes, Aguascalientes; mientras que la serie número 3 estuvo disponible a través de los canales electrónicos de venta.

La edición especial del Sorteo Mayor reconoció la trayectoria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, institución que este año celebra su 75 aniversario.