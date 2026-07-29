Sociedad

Premio Mayor de la Lotería Nacional Cae en Tampico; Este Fue el Número Ganador

La Lotería Nacional realizó el Sorteo Mayor No. 4022, con un Premio Mayor de 21 millones de pesos dividido en tres series.

Premio Mayor de la Lotería Nacional Cae en TampicoPremio Mayor de la Lotería Nacional Cae en Tampico, Tamaulipas; Sorteo 4022. Foto: @lotenal

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El Sorteo Mayor 4022 de la Lotería Nacional celebra el 75 aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con un Premio Mayor de 21 millones.

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