¿Cuáles Son los Huevos que No Debes Comer por Posible Salmonella? Así los Identificas

Las autoridades sanitarias ordenaron el retiro del mercado de aproximadamente 1.6 millones de docenas de huevos blancos y marrones, en N+ te contamos cuáles no debes comer por posible salmonella y cómo identificarlos.

La bacteria Salmonella Enteritidis puede provocar enfermedades gastrointestinales y en algunos casos, complicaciones graves.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Los Casos de Salmonela Aumentan en Temporada de Calor. Esta es la Razón

El retiro corresponde a huevos producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, los cuales fueron distribuidos en supermercados y establecimientos comerciales de varios estados de Estados Unidos.

¿Cuáles son los huevos que fueron retirados?

La medida aplica únicamente para los productos con fecha de caducidad o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026 y que fueron distribuidos por Midwest Poultry Services.

Los consumidores pueden identificar los envases retirados revisando los siguientes datos impresos en uno de los costados del empaque:

Código de planta P-1950 o 0840962.

Fecha juliana entre 157 y 184.

Si el producto coincide con estas características, las autoridades recomiendan no consumirlo.

Los huevos fueron comercializados principalmente en Texas, Oklahoma y Luisiana.

También estuvieron disponibles en sucursales de Kroger en Texas y Luisiana, así como en supermercados Brookshire ubicados en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi, además de otros comercios minoristas.

La Salmonella Enteritidis es una bacteria que puede causar una infección que afecta principalmente al sistema digestivo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre.

Diarrea.

Náuseas.

Vómito.

Dolor abdominal.

En la mayoría de los casos, las personas se recuperan sin complicaciones. Sin embargo, la infección puede representar un mayor riesgo para niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

En situaciones poco frecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y provocar enfermedades más graves, como infecciones arteriales, endocarditis o artritis.

Las autoridades recomiendan verificar el código y la fecha impresos en el empaque antes de consumir el producto. Si los huevos corresponden al lote retirado, lo más recomendable es no ingerirlos y seguir las indicaciones del establecimiento donde fueron adquiridos para su devolución o desecho.

Asimismo, si una persona presenta síntomas compatibles con una infección por Salmonella después de consumir estos productos, se recomienda buscar atención médica, especialmente si pertenece a un grupo considerado de mayor riesgo.

FBPT