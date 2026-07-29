Salud

¿Cuáles Son los Huevos que No Debes Comer por Posible Salmonella? Así los Identificas

Retiran más de 19 millones de huevos en EU por riesgo de salmonella; verifica cómo puedes detectarlos

Huevos vendidos al menudeo. Foto: CuartoscuroUna mujer selecciona huevos blancos en un paquete. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+