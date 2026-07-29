¿Cuáles Son los Huevos que No Debes Comer por Posible Salmonella? Así los Identificas
Retiran más de 19 millones de huevos en EU por riesgo de salmonella; verifica cómo puedes detectarlos
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Retiran más de 19 millones de huevos en EU por riesgo de salmonella; verifica cómo puedes detectarlos
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Las autoridades sanitarias ordenaron el retiro del mercado de aproximadamente 1.6 millones de docenas de huevos blancos y marrones, en N+ te contamos cuáles no debes comer por posible salmonella y cómo identificarlos.
La bacteria Salmonella Enteritidis puede provocar enfermedades gastrointestinales y en algunos casos, complicaciones graves.
El retiro corresponde a huevos producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, los cuales fueron distribuidos en supermercados y establecimientos comerciales de varios estados de Estados Unidos.
La medida aplica únicamente para los productos con fecha de caducidad o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026 y que fueron distribuidos por Midwest Poultry Services.
Los consumidores pueden identificar los envases retirados revisando los siguientes datos impresos en uno de los costados del empaque:
Código de planta P-1950 o 0840962.
Fecha juliana entre 157 y 184.
Si el producto coincide con estas características, las autoridades recomiendan no consumirlo.
Los huevos fueron comercializados principalmente en Texas, Oklahoma y Luisiana.
También estuvieron disponibles en sucursales de Kroger en Texas y Luisiana, así como en supermercados Brookshire ubicados en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi, además de otros comercios minoristas.
La Salmonella Enteritidis es una bacteria que puede causar una infección que afecta principalmente al sistema digestivo.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
Fiebre.
Diarrea.
Náuseas.
Vómito.
Dolor abdominal.
En la mayoría de los casos, las personas se recuperan sin complicaciones. Sin embargo, la infección puede representar un mayor riesgo para niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.
En situaciones poco frecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y provocar enfermedades más graves, como infecciones arteriales, endocarditis o artritis.
Las autoridades recomiendan verificar el código y la fecha impresos en el empaque antes de consumir el producto. Si los huevos corresponden al lote retirado, lo más recomendable es no ingerirlos y seguir las indicaciones del establecimiento donde fueron adquiridos para su devolución o desecho.
Asimismo, si una persona presenta síntomas compatibles con una infección por Salmonella después de consumir estos productos, se recomienda buscar atención médica, especialmente si pertenece a un grupo considerado de mayor riesgo.
FBPT