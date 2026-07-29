Salud

¿Cómo Detectar la Salmonella y Cuáles Son sus Síntomas? Tras Retiro de Huevo Contaminado

Tras el retiro de 19 millones de huevos del mercado por un posible riesgo de contaminación con Salmonella, es importante que conozcas los síntomas

¿Qué es la Salmonella y cuáles son sus síntomas?Cuartoscuro

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¿Sabías que 19 millones de huevos fueron retirados por riesgo de Salmonella? Descubre cómo identificar los síntomas y protegerte de esta bacteria peligrosa.

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