Salud

¿Qué Tiendas Retiraron Millones de Cajas de Huevo de sus Pasillos por Riesgo de Salmonella?

El retiro contempla 19 millones de huevos, producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, ¿En dónde fueron distribuidos?

Huevos vendidos al menudeo. Foto: CuartoscuroHuevos vendidos al menudeo. Foto: Cuartoscuro
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Huevo con Salmonella: ¿Dónde Retiraron Millones de Cajas por Riesgo de Propagar la Infección?