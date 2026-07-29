¿Qué Tiendas Retiraron Millones de Cajas de Huevo de sus Pasillos por Riesgo de Salmonella?

Un total de 19 millones de huevos fueron retirados del mercado en Estados Unidos por un posible riesgo de contaminación con Salmonella. El retiro afecta a productos vendidos en tiendas Kroger y Brookshire, entre otros comercios minoristas de Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Nuevo México y Misisipi.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de estos huevos.

¿En qué tiendas retiraron los huevos?

De acuerdo con la alerta, los huevos estuvieron disponibles para los consumidores en:

Supermercados Kroger de Texas y Luisiana.

Supermercados Brookshire de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi.

Otros establecimientos comerciales y supermercados de la región, no especificados de forma individual en la alerta.

¿Cuántos huevos fueron retirados y dónde se distribuyeron?

El retiro contempla 19 millones de huevos, producidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, que fueron distribuidos a comercios en Texas, Oklahoma y Luisiana.

¿Cómo identificar si tienes en casa huevos afectados?

El retiro no aplica a todos los huevos de la marca, únicamente a los que cumplen con estas características:

Fecha de caducidad o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.

Código P-1950 o 0840962 impreso en el empaque.

Fecha juliana entre 157 y 184, impresa con tinta en uno de los costados del envase.

Si tus huevos no coinciden con estos códigos y fechas, no forman parte del retiro.

¿Qué riesgos representa la Salmonella?

La Salmonella es una bacteria que puede provocar infecciones en el sistema digestivo. Entre los síntomas más comunes están:

Fiebre

Diarrea

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal

La mayoría de las personas se recupera sin complicaciones, pero la infección puede ser más peligrosa para niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado. En casos poco comunes, la bacteria puede llegar al torrente sanguíneo y derivar en enfermedades más graves, como infecciones arteriales, endocarditis o artritis.

AMP