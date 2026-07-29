Seguridad

Muere una Persona Frente a Estación del Metrobús en la Ciudad de Puebla

A un costado del cuerpo, sobre la avenida 11 Sur, se encontraban tres personas, quienes aparentemente eran sus familiares cercanos.

Muerta Persona Calle 11 Sur Estación Olivos Línea 2 RUTA Metrobús PueblaMuere una Persona sobre la Calle 11 Sur de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Una persona sin vida frente a la estación Olivos del Metrobús en Puebla. Familiares y autoridades en el lugar. Entérate de lo que está ocurriendo.

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