Muere una Persona Frente a Estación del Metrobús en la Ciudad de Puebla

La noche de este martes 28 de julio de 2026 se reportó a una persona sin vida sobre la avenida 11 Sur, frente a la Estación Olivos de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en la ciudad de Puebla.

A un costado del cuerpo, en la banqueta frente al paradero del metrobús se encontraban tres personas sentadas, quienes supuestamente eran sus familiares cercanos.

Muere una persona frente a estación del metrobús en la avenida 11 Sur de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 21:00 horas de este martes cuando se reportó la presencia de una persona sin vida sobre la avenida 11 Sur en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba frente a la Estación Olivos de la Línea 2 de la RUTA Puebla y a un costado se encontraban tres personas sentadas, quienes supuestamente eran sus familiares.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital poblana para acordonar la zona en espera del personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) quienes realizarán el levantamiento de cadáver.

Tres personas se encontraban sentadas junto al cuerpo. Foto: Alberto Tejeda

Sentencian a Omar "N" y Florentino "N" por homicidio de hombre en Tlaola, Puebla

Este mismo martes la FGE Puebla dio a conocer la sentencia de más de 21 años de prisión contra Omar “N” y Florentino “N” por ser responsables del homicidio de un hombre ocurrido en el municipio poblano de Tlaola.

Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 2024, cuando la víctima se encontraba con otras personas realizando labores de limpieza y corte de hierba en un camino de la comunidad de Ejido Amapalco.

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Al lugar llegaron los hoy sentenciados acompañados de un tercer hombre, quienes portaban machetes y rodearon al grupo para intimidarlo. Durante la agresión, Omar “N” exigió dinero a la víctima y posteriormente la atacó con el arma, causándole lesiones en el cuello.

Mientras los acompañantes intentaban auxiliarla, Florentino “N” y otro de los involucrados los amenazaron para impedir que se acercaran; después, los responsables huyeron hacia una zona de monte. Como resultado de las lesiones, la víctima perdió la vida.

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GMAZ