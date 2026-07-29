Seguridad

Así Ocultó Más de Una Tonelada de Marihuana en Huacales de Madera en Tabasco

Agentes detuvieron al conductor de un camión de carga que transportaba más de una tonelada de marihuana oculta entre huacales de madera.

Decomisan Una Tonelada de Marihuana en huacales de maderaGabinete de Seguridad

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Descubren 1.225 toneladas de marihuana escondidas en huacales de madera en Tabasco. Operativo de la SSPC y FGR asegura al conductor y camión.

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