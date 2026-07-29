Así Ocultó Más de Una Tonelada de Marihuana en Huacales de Madera en Tabasco

Un hombre en Tabasco fue detenido luego de que, se le decomisara una tonelada de marihuana. El Gabinete de Seguridad informó que tras labores de inspección y vigilancia en carreteras, en Tabasco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron al conductor de un camión de carga que transportaba más de una tonelada de marihuana oculta entre huacales de madera.

¿Cómo descubrieron la marihuana oculta en los huacales?

Los agentes implementaron un operativo sobre la carretera Raudales Malpaso, en el municipio de Huimanguillo, donde tuvieron contacto con el conductor de un camión de carga, al cual le realizaron una revisión de seguridad.

Al inspeccionar el área de carga, los agentes identificaron 77 bolsas negras ocultas entre huacales de madera, al revisar su interior localizaron 1.225 toneladas de marihuana.

Tanto el hombre como el camión fueron asegurados y puestos a disposición de la FGR, donde se determinará su situación jurídica.