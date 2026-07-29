Accidentes

Taxista Muere de un Infarto al Cambiar la Llanta de su Unidad en la Carretera Poza Rica-Cazones

Un taxista perdió la vida mientras cambiaba la llanta de su unidad en la carretera Poza Rica-Cazones. Presuntamente fue víctima de un infarto

Taxista Muere de un Infarto al Cambiar la Llanta de su Unidad en la Carretera Poza Rica-CazonesParamédicos arribaron al sitio pero nada pudieron hacer por el taxista. Foto: Archivo | N+

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Tragedia en Poza Rica: un taxista muere de un infarto mientras cambiaba la llanta de su unidad. Autoridades investigan el caso.

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