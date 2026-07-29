Accidentes Taxista Muere de un Infarto al Cambiar la Llanta de su Unidad en la Carretera Poza Rica-Cazones Un taxista perdió la vida mientras cambiaba la llanta de su unidad en la carretera Poza Rica-Cazones. Presuntamente fue víctima de un infarto Paramédicos arribaron al sitio pero nada pudieron hacer por el taxista. Foto: Archivo | N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Tragedia en Poza Rica: un taxista muere de un infarto mientras cambiaba la llanta de su unidad. Autoridades investigan el caso. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 28 jul 2026 | 20:19 CST Actualizado hace 3 horas

Durante la tarde de este martes 28 de julio se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencias debido a que se reportó el deceso de una persona en calles de una colonia de Poza Rica, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dos Muertos el Saldo de un Fuerte Choque de un Taxi en la Carretera Xalapa-Coatepec

De acuerdo con los primeros reportes, se dio a conocer que un hombre, identificado con las iniciales J. G. A. B., quien presuntamente se dedicaba a prestar el servicio de transporte público en su modalidad de taxi con el número PR3697, perdió la vida, por lo que su cuerpo quedó tirado en la vía pública.

Según lo informado, el taxista se encontraba cambiando la llanta de su unidad sobre la carretera Poza Rica-Cazones a la altura de la colonia Villa de las Flores, cuando comenzó a presentar malestar y, presuntamente, sufrió un infarto que terminó con su vida, por lo que autoridades ministeriales arriban al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

El cuerpo del taxista será trasladado al SEMEFO

Minutos más tarde, elementos de las autoridades ministeriales se encargaron de gestionar el traslado del cuerpo del taxista que perdió la vida a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Testigos refieren que, tras llamar a los servicios de emergencia, estos tardaron por lo menos 30 minutos en arribar al lugar de los hechos, por lo que nada pudieron hacer para salvarle la vida al conductor, ya que confirmaron que no contaba con signos vitales.