Temblor de Hoy en México: ¿Dónde Fue el Epicentro del Sismo y a Qué Hora?

México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego; aquí te damos un reporte detallado sobre los temblores que se han registrado hoy, 29 de julio de 2026, en nuestro país, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

¿Qué es el Cinturón de Fuego?

El Cinturón de Fuego del Pacífico, con forma de herradura, está formado por volcanes y fosas oceánicas que rodean parcialmente la cuenca ‌del océano.

Los países que se ubican dentro del Cinturón de Fuego son México, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán e Indonesia, entre otros.

Japón concentra alrededor ‌del 20% de los sismos de magnitud 6.0 o superior que se producen en el mundo, como el terremoto del 28 de julio de 2026, con epicentro en la prefectura de Kumamoto, que dejó un saldo de 18 personas muertas y decenas de heridas.

Japón es uno de los países más propensos a los terremotos del mundo, con un sismo al menos cada cinco minutos.

Temblor en Chiapas

En tanto, el fuerte temblor del 17 de julio de 2026, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, sigue generando réplicas; hasta el corte de las 20:00 horas del 28 de julio, suman 1,114 sismos, el mayor de magnitud 6.5, informó el SSN.

Temblor hoy en México

A continuación, en N+ te informamos cuáles son los temblores de magnitud mayor a 4.0 que se han registrado hoy, en México, dónde fue el epicentro y a qué hora ocurrieron, de acuerdo con el reporte de este miércoles del Servicio Sismológico Nacional.

05:01 horas: Magnitud 4.2, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas

04:17 horas: Magnitud 4.0, con epicentro en Arcelia, Guerrero.

03:03 horas: Magnitud 4.2, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas

01:59 horas: Magnitud 4.1, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

01:29 horas: Magnitud 4.2, con epicentro en Huixtla, Chiapas.

Información en desarrollo…

RMT