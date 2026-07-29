Sociedad

Temblor de Hoy en México: ¿Dónde Fue el Epicentro del Sismo y a Qué Hora?

Entérate de qué magnitud han sido los sismos de hoy, en México, y dónde fue el epicentro

Evacuación por Simulacro Nacional en MéxicoEvacuación por Simulacro Nacional en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que México está en el Cinturón de Fuego? Hoy, temblores en Chiapas y Guerrero superaron la magnitud 4.0. Descubre más sobre estos eventos sísmicos.

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