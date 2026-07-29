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Suman 18 Muertos y Miles de Evacuados por Terremoto en Japón; Buscan Sobrevivientes

El temblor en la isla de Kyushu causó daños generalizados, arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua

JapónA los fallecidos y desaparecidos se suma un gran número de heridos, más de 200 solo en el Yatsushiro North Community Medical Center. Foto: Reuters.

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Japón en alerta tras terremoto de magnitud 7,1 en Kyushu: 18 muertos, miles de evacuados y daños generalizados. Descubre cómo las autoridades enfrentan esta emergencia.

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