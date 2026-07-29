Transporte público

No Hay Servicio en Metrobús CDMX Hoy: Estaciones Cerradas y Líneas Afectadas

Entérate qué estaciones del Metrobús CDMX están cerradas hoy

Metrobús CDMXMetrobús CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Precaución: Interrupción en el servicio del Metrobús CDMX hoy. Estaciones cerradas en Líneas 2 y 6. Descubre cuáles son y ajusta tu ruta para evitar demoras.

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