No Hay Servicio en Metrobús CDMX Hoy: Estaciones Cerradas y Líneas Afectadas

Toma tus precauciones, si viajas en Metrobús CDMX hoy; aquí te decimos qué estaciones están cerradas este miércoles, 29 de julio de 2026, y qué líneas son las afectadas por la interrupción del servicio, en Ciudad de México.

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¿Qué estaciones del Metrobús CDMX están cerradas hoy?

El Metrobús CDMX alertó hoy a los usuarios por el cierre de algunas estaciones en las Líneas 2 y 6.

En la Línea 2, que va de Tacubaya a Tepalcates, las estaciones sin servicio son Canal de San Juan y Nicolás Bravo, con dirección a Tepalcates, por obstrucción de carril, detalló el Metrobús CDMX.

⚠️AVISO L2



1️⃣Toma en cuenta, por obstrucción de carril.

❌Sin servicio: Canal de San Juan - Nicolás Bravo.

(Actualización 05:14 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 29, 2026

En la Línea 6, que va de El Rosario a Villa de Aragón, la estación sin servicio es Francisco Morazán, con dirección a Villa de Aragón, por intervención de las instalaciones, señaló el Metrobús CDMX.

En el resto de las Líneas, el Metrobús opera con normalidad hoy.