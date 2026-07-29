Internacional

Rusia Acusa de Terrorismo a Fundador de Telegram y Emite Orden de Búsqueda

Los cargos contra Durov se producen mientras el gobierno de Putin restringe la aplicación de mensajería

Pavel DurovDúrov, que nació en Rusia, pero ahora posee pasaportes de Emiratos Árabes Unidos y de Francia, fundó el equivalente ruso de Facebook, VKontakte. Foto: Reuters.

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El FSB ruso acusa a Telegram de facilitar actividades terroristas. Pavel Durov, su fundador, enfrenta serias acusaciones. Descubre más sobre este caso internacional.

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