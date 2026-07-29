Educación

Padres de Familia Denuncian Prácticas Violentas en Novatadas, en Normal Rural de Mactucmatzá

Los padres de alumnos de primer ingreso en ese plantel denunciaron prácticas violentas por parte de otros estudiantes en las llamadas novatadas de la semana de inducción

Instalaciones de la Normal Rural de MactucmatzáFoto: N+

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Padres denuncian novatadas violentas en Normal Rural de Mactucmatzá, Chiapas. Estudiantes de primer ingreso sufren torturas y abandono.

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