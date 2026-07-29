Padres de Familia Denuncian Prácticas Violentas en Novatadas, en Normal Rural de Mactucmatzá

En la Normal Rural de Mactucmatzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mañana de este martes, padres de estudiantes de primer ingreso en ese plantel denunciaron prácticas violentas por otros alumnos en las llamadas novatadas.

Como lo refiere José Núñez Díaz, padre de una alumna agredida en novatada:

“Una de ellas es mi hija estuvo allá adentro cuando vieron que estaba a punto de colapsarse , la vinieron a dejar aquí en el parque, la abandonaron ahí con sus pertenencias, no podía hilar sus palabras”

José Núñez denunció que su hija de 18 años fue abandonada por normalistas en una plaza pública, luego de haber sido torturada junto con sus compañeros de primer ingreso en las llamadas novatadas de la semana de inducción.

“No le dieron de comer, le daban una tortilla, dos tortillas al día con una papa y terminando de comer, les obligaban a agarrar la taza y el plato que lo levantaran media hora sin bajar el brazo, la llevé a diferentes hospitales y la vieron deshidratada”, aseguró José Núñez Díaz.

El padre de familia, originario de una comunidad de Simojovel y hablante de la lengua tzotzil dijo que, debido a estas condiciones, al menos 15 jóvenes decidieron abandonar la Normal durante el fin de semana y afirmó que, desde el inicio del proceso de inducción, más de 70 aspirantes han desistido por no soportar las exigencias físicas.

“Lo inminente de esta semana, que según los muchachos van a pasar una prueba donde los van a sumergir dentro albercas”, afirmó.

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Prácticas violentas

Desde 2017, En Punto ha documentado prácticas violentas impuestas por años por el consejo estudiantil de las escuelas normales rurales.

Pese a las múltiples denuncias que han puesto en peligro a los alumnos en las normales rurales de Mactumazá, en Chiapas y en la de Tenería, Estado de México, las novatadas están normalizadas.

En 2019, Sofía, una alumna de la Normal de Mactumazá narró su experiencia:

“Nos pusieron a no a cantarlas sino a gritar las consignas que íbamos a hacer pues , nos comenzó a sangrar las gargantas”

Este 2026 en Chiapas, los alumnos de nuevo ingreso demandan que cesen las prácticas violentas y les permitan continuar con sus estudios.

Con información de corresponsales.

LECQ