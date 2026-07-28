Tráfico vehicular

Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 28 de Julio: Así Están las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 28 de Julio

Garitas MexicaliFoto: N+

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¡Atención conductores! Cruce a San Diego desde Mexicali con esperas de hasta 2 horas. Planifica tu viaje y revisa los tiempos en las garitas para evitar largas filas.

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