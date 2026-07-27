Tráfico vehicular

Reporte de Garitas Tijuana Hoy 13 de Julio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy lunes 27 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas TijuanaFoto: N+

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Cruzar hoy por Tijuana puede tomar más tiempo. San Ysidro y Otay con largas filas. Considera carriles rápidos y sigue los reportes en tiempo real para evitar sorpresas.

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