¿Hay Cierres en la México-Querétaro Hoy? Así la Circulación en la Autopista el 27 de Julio 2026

¿Utilizas la autopista México-Querétaro hoy? Es importante que sepas cómo está el tráfico en la zona para que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias. En N+ te decimos si hay cierres o afectaciones vial hoy, 27 de julio de 2026, en esta importante vialidad del centro del país.

Cabe destacar que ya son vacaciones de verano para miles de estudiantes de nivel básico, por lo que normalmente el tránsito disminuye, sin embrago, es mejor que te presentemos el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista que conecta con la Ciudad de México.

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¿Hay cierres en la autopista México-Querétaro hoy?

En las primeras horas de este lunes, las autoridades no han reportado bloqueos en esta importante vía, pero sí afectación vial.

7:26 horas: Carga vehicular en el km 56, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, dirección Querétaro, sin reporte de incidentes.

5:47 horas: Carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección CDMX, sin reporte de incidentes.

Con información de N+

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