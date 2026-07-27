El domingo pasado se registró un accidente en el parque Zoológico de León, en donde una jirafa perdió la vida.

Así lo dieron a conocer autoridades del parque, quienes en sus redes sociales informaron que se había tratado de una Jirafa Reticulada la que había perdido la vida.

Jirafa se queda atorada cuando buscaba comida

De acuerdo a una observación en el lugar, se presume que en el intento de alcanzar vegetación fuera del área de exhibición, la jirafa quedó atorada en el perímetro, para después caer al suelo.

Zoológico de León / Facebook

Como principal hipótesis el diagnóstico sería que se debió a una broncoaspiración de contenido ruminal la causa inmediata de muerte, señala el boletín.

Sin embargo, estos datos deberán ser confirmados por el estudio de necropsia y los análisis complementarios correspondientes.

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Autoridades informarán sobre la causa exacta de muerte

La Dirección Técnica Operativa ya inició la investigación de lo sucedido para documentar la secuencia de los hechos y los factores que contribuyeron a la muerte de la jirafa. Autoridades del zoológico informarán en los próximos días los resultados de la necropsia que se le haga.