Seguridad

Jirafa Muere en Un Accidente en el Zoológico de León; Investigan Los Hechos

Una jirafa reticulada murió el pasado domingo en un accidente, así lo dieron a conocer autoridades del Zoológico de León en un comunicado que publicaron en sus redes sociales.

Muere Jirafa en Un Accidente en el Zoológico de LeónMuere Jirafa en Un Accidente en el Zoológico de León. Foto: Zoológico de León/Facebook

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Una jirafa reticulada fallece en el Zoológico de León tras un accidente. Se investiga si fue broncoaspiración. Esperamos resultados de la necropsia.

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