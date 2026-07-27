Tráfico vehicular

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 27 de Julio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 27 de Julio

Garitas Mexicali HoyFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Cruzando hoy por Mexicali? Las garitas presentan tiempos de espera variables. ¡Planifica tu cruce! Garita Nuevo Mexicali: 20 min en carril normal. Más detalles en el reporte en vivo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+