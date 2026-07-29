Homicidios

Un Hombre Fue Secuestrado y Abandonado Golpeado en Puebla: Pedían Dinero por su Rescate

La víctima habría sido privada de la libertad, y los captores pidieron 20 mil pesos a su familia por su rescate.

Iván falleció frente al paradero Olivos del metrobús en Puebla.Iván falleció frente al paradero Olivos del metrobús en Puebla. Foto: N+

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Tragedia en Puebla: Iván, secuestrado y abandonado, muere sin auxilio. Familiares piden justicia y castigo para los responsables. Conoce los detalles.

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