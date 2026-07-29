Un Hombre Fue Secuestrado y Abandonado Golpeado en Puebla: Pedían Dinero por su Rescate

Un hombre identificado con el nombre de Iván pereció en una banqueta de la inspectoría Guadalupe Hidalgo, de la ciudad de Puebla.

Tras caer la noche de este miércoles 29 de julio, elementos policiales y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la 11 Sur, entre las calles Olivos y Vicente Guerrero, para confirmar la presencia de un individuo tirado en la banqueta, con evidentes marcas de violencia y sin signos vitales.

La policía acudió al sitio, acordonó y resguardó el lugar del fallecimiento, mientras la autoridad adscrita a la agencia del Ministerio Público, así como agentes investigadores dieron inicio a las diligencias de ley para realizar el levantamiento del cuerpo y el respectivo traslado del mismo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicó la necropsia de ley.

La víctima fue secuestrada para pedir 20 mil pesos a su familia en Puebla

A decir de los familiares, el ahora occiso, fue privado de la libertad alrededor de las 11:00 horas de este martes y, a través de una llamada telefónica, les exigieron 7 mil pesos para dejarlo libre, sin embargo, minutos después llegó a unos locales de la 11 Sur, y presentaba golpes en la cabeza y el rostro.

Fue en ese momento cuando sujetos desconocidos hicieron una nueva segunda a los familiares, exigiendo un monto de 20 mil pesos a cambio de no privarlo de la vida.

Muere hombre en vía pública después de haber sido secuestrado en Puebla

A decir de personas que se encontraban en ese lugar, supuestos elementos policiales hicieron su arribo y en vez de brindarle ayuda por las lesiones que presentaba, lo encerraron y golpearon dentro de uno de los locales.

Posteriormente, lo sacaron y lo dejaron con más heridas en el suelo. Poco después del mediodía llegó la familia para verlo convulsionar y morir, sin auxilio, debido a que la ambulancia solicitada no llegó y los policías inertes no brindaron socorro alguno.

Ya entrada la noche, la autoridad ministerial dio inicio a la carpeta de investigación y los familiares del ahora occiso exigieron castigo para los presuntos elementos policiales que causaron la muerte de Iván.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR