Homicidios

Matan a Hombre a Balazos Frente a su Esposa e Hijo Afuera de Una Escuela en León

Fernando de 35 Años, fue asesinado a balazos en calles de la colonia León 1 en León, quien se encontraba sobre su cuatrimoto afuera de una primaria.

Hombre es Asesinado Frente a su Esposa e Hijo Afuera de Una Escuela en LeónHombre es Asesinado Frente a su Esposa e Hijo Afuera de Una Escuela en León. Foto N+

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Tragedia en León: un hombre fue asesinado a tiros frente a su esposa e hijo afuera de una escuela. La policía busca a los responsables. Conoce más sobre este caso.

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