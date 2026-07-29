Matan a Hombre a Balazos Frente a su Esposa e Hijo Afuera de Una Escuela en León

La noche de este martes, un hombre identificado como Fernando, de 35 años, fue asesinado a balazos frente a su esposa e hijo cuando arribaba a bordo de una cuatrimoto al exterior de la escuela primaria Marcos Plasencia Gutiérrez.

Esto en el cruce de las calles Miguel Barrón y J. Arturo lozano Madrazo, en la colonia León Uno; de acuerdo con los primeros reportes.

Fernando fue obligado a detenerse y bajar de su cuatrimoto

La víctima se dirigía a su domicilio cuando fue interceptada por dos sujetos que viajaban en una motocicleta negra, quienes le habrían ordenado detenerse y descender del vehículo.

Foto: N+

Momento en que uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones, provocando que el hombre intentara huir, pero terminó cayendo a mitad de la calle con heridas en rostro, pecho y cuello.

Tras el ataque, los responsables escaparon en la misma motocicleta, en tanto que vecinos alertaron al número de emergencias 911.

La víctima ya había muerto cuando llegaron paramédicos

Por lo que elementos de la Policía Municipal y paramédicos se trasladaron al lugar, donde solo pudieron confirmar que el afectado, quien vestía sandalias negras, short de mezclilla gris y playera deportiva azul con rojo, ya no contaba con signos vitales.

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La zona fue acordonada y agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato iniciaron las diligencias periciales y el levantamiento de

indicios para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.