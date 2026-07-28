Detienen a Cuatro Hombres por Homicidio con Arma de Fuego en Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la subdirección de investigación de homicidios, ejercieron acción penal mediante el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de cuatro hombres.

Los detenidos fueron identificados como Noé "N" 19 años, Raúl "N" 43 años, Josué "N" 19 años y César "N" de 19 años de edad. La captura de los cuatro presuntos homicidas se dio sobre avenida Benito Juárez, en su cruce con la calle Treviño, en la colonia Centro de Monterrey, el pasado lunes 27 de julio.

Los cuatro hombres fueron detenidos por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Actualmente, Noé “N”, Raúl “N”, Josué "N" y César "N" se encuentran internados en un Centro de Reinserción Social Estatal para continuar la investigación del caso por presunto asesinato.

Son investigados por homicidio con arma de fuego

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la noche del pasado 29 de junio, presuntamente los ahora detenidos arribaron a un establecimiento ubicado en la colonia Centro de la ciudad de Monterrey, donde realizaron diversas detonaciones con arma de fuego en contra de un grupo de personas.

El ataque armado dejó como saldo la muerte de un hombre identificado como Edwin Meléndez de 32 años de edad, y dos personas más lesionadas. Presuntamente, el móvil de la agresión estaría relacionado con una rivalidad entre grupos dedicados a la venta de droga.

SHH