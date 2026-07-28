Homicidios

Detienen a Cuatro Hombres por Homicidio con Arma de Fuego en Monterrey

Cuatro hombres fueron detenidos y son investigados como presuntos responsables de un homicidio en la colonia Centro de Monterrey

Cuatro detenidos por homicidio en MonterreyLos cuatro detenidos fueron internados en un Centro de Reinserción Social Estatal. Foto: FGNL

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Cuatro hombres detenidos por homicidio en Monterrey. La Fiscalía de Nuevo León investiga su conexión con un ataque armado en la colonia Centro. ¿Qué motivó este crimen? Descúbrelo.

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