Seguridad

Conductores Denuncian Presuntos Cobros Ilegales y Extorsiones en Retenes de la Monterrey-Reynosa

Conductores que viajan por la carretera Monterrey-Reynosa continúan denunciando presuntas extorsiones por parte de agentes federales en diversos retenes.

Conductores Denuncian Presuntos Cobros Ilegales y Extorsiones en Retenes de la Monterrey-ReynosaConductores Denuncian Presuntos Cobros Ilegales y Extorsiones en Retenes de la Monterrey-Reynosa. Foto: N+

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Denuncian cobros ilegales en la Monterrey-Reynosa: una mujer perdió 15 mil pesos destinados a su quimioterapia. ¿Hasta cuándo seguirán estas extorsiones?

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