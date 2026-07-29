Conductores Denuncian Presuntos Cobros Ilegales y Extorsiones en Retenes de la Monterrey-Reynosa

Conductores que transitan por la carretera Monterrey-Reynosa continúan denunciando presuntas extorsiones por parte de supuestos agentes de la Fiscalía General de la República, así como de otras corporaciones federales encargadas de vigilar el tramo carretero que divide los estados de Tamaulipas y Nuevo León, donde incluso mantienen retenes.

Uno de los más recientes casos es el de una mujer de la tercera edad, quien viajaba a Nuevo León por motivos de salud, a quien, tras una detención por parte de estos funcionarios públicos, le fueron quitados alrededor de 15 mil pesos con los que costearía su quimioterapia.

Asociación Pide Denunciar Hechos de Extorsión en Carretera Monterrey-Reynosa

Sin embargo, se desconoce si la afectada dio seguimiento a la denuncia, informó Elofanes Bellín Málaga, presidente de la Asociación de Derechos Humanos Internacionales en Reynosa, quien agregó que el temor a represalias continúa siendo una grave problemática que evita que las víctimas denuncien.

Ante las persistentes quejas contra los agentes, dicha asociación ha desarrollado desde hace más de dos años un proyecto en pro de los viajeros, donde se visitan los retenes y se realiza la entrega de volantes a conductores y servidores públicos, donde se dan a conocer los derechos de los civiles, informó Bellín Malaga, quien invitó a las víctimas de extorsión por parte de servidores públicos a emitir sus denuncias donde se les brindará asesoría al número de teléfono 899 144 9728.