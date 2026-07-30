Movilidad

¿Hoy 30 de Julio de 2026 Hay Bloqueo en la Autopista del Sol?

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Atención de accidente en Autopista México-Cuernavaca.Foto: X @GN_Carreteras

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¿Viajas por la Autopista del Sol? Hoy 30 de julio, lluvias y accidentes recientes podrían afectar tu trayecto. Infórmate antes de salir y planifica tu viaje.

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