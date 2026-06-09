SSC Informa Sobre Manifestaciones en CDMX Hoy 9 de Junio 2026

Dos expresiones públicas se desarrollaron este martes en la Ciudad de México sin que se registrara ningún incidente: un grupo de manifestantes en la caseta de la carretera México-Cuernavaca y un contingente de la CNTE sobre Calzada de Tlalpan.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital desplegó un operativo de 800 elementos para acompañar ambas movilizaciones y reportó saldo blanco en los dos casos.

Lo que pasó en la caseta México-Cuernavaca

El primer punto de concentración fue la caseta de la autopista México-Cuernavaca, donde un grupo de manifestantes llegó a realizar una expresión pública que incluyó pega de carteles y reparto de volantes. La actividad duró poco más de tres horas y, según informó el secretario Pablo Vázquez Camacho, transcurrió "de manera absolutamente pacífica."

Durante ese tiempo, la SSC actuó en coordinación con la Secretaría de Gobernación del gobierno federal y con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el ejercicio del derecho a la libre manifestación.

La marcha de los maestros de la CNTE en Tlalpan

De forma paralela, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron una expresión pública sobre Calzada de Tlalpan. Este contingente también concluyó su movilización sin incidentes.

El operativo: 800 elementos, solo equipo defensivo

800 policías de la subsecretaría de Operación Policial, de Control de Tránsito y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Se instaló un filtro de movilidad y se realizaron adecuaciones viales en la zona.

El equipo portado se limitó a escudo de acrílico, casco, rodilleras, coderas y extintores.

No se desplegó armamento ofensivo.

Ambas expresiones públicas concluyeron con saldo blanco.

Vázquez Camacho explicó que "mis compañeras y compañeros policías estuvieron acompañando esta marcha para garantizar el derecho a la libre manifestación y expresión pública", lo que justificó el uso exclusivo de equipo de protección personal.

El secretario también agradeció el apoyo de las secretarías federales de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, y Educación Pública, además de destacar la coordinación que la SSC mantiene con la Secretaría de Gobierno capitalina.