SSC Informa Sobre Manifestaciones en CDMX Hoy 9 de Junio 2026

La SSC reportó saldo blanco en dos manifestaciones del martes en CDMX: una en la caseta México-Cuernavaca y otra de la CNTE en Calzada de Tlalpan.

SSC Informa Sobre Manifestaciones en CDMXFoto: Cuartoscuro

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La SSC despliega operativo en CDMX: saldo blanco en manifestaciones de la CNTE y en la caseta México-Cuernavaca. Conoce los detalles de la coordinación y seguridad implementada.

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